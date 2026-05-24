В Балашове женщина угрожала убийством соседу вилами из-за бытовых отходов

Жительница Балашова угрожала соседу убийством вилами.

В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело после того, как местная жительница угрожала убийством своему соседу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

64‑летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что во дворе его дома соседка демонстрировала вилы и угрожала его убить. Причиной конфликта стал бытовой спор: женщину возмутило, что сосед сливает бытовые отходы в канаву возле домов.

Участковый доставил 42‑летнюю подозреваемую в отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Фигурантка будет обязана являться по вызовам правоохранительных органов.

Ольга Сергеева