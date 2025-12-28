В саратовском музее СВО открыли экспозицию 3D-моделей российского оружия и техники

В музее, посвящённом специальной военной операции, Саратова начала работу новая интерактивная экспозиция «Оружие победы: от создания до боевого применения».

Выставка представляет собой мультимедийный стол с сенсорным экраном, на котором можно детально рассмотреть 3D-модели российской военной техники и оружия. Среди них — стратегический ракетоносец Ту-160, РСЗО «Смерч», самоходная гаубица «Мста-С» и автомат Калашникова. К каждому экспонату прилагаются технические характеристики и информация о его конструкторах.

Экспозиция размещена в главном зале музея. Посещение выставки бесплатное для всех категорий посетителей.

Ольга Сергеева