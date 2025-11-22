В саратовском новогоднем конкурсе участвует черепаха-космонавт из ваты

Воспитанники саратовского центра «Возвращение» впервые участвуют в региональном конкурсе «История космонавтики в елочных украшениях».

Ежегодное состязание, стартовавшее в Парке покорителей космоса, объединяет мастеров разного возраста, увлеченных космической темой.

Ребята выбрали для своей работы старинную технику — создание ватных игрушек. Они изготовили ёлочное украшение «Черепаха-космонавт», освоив все этапы — от секретов работы с ватой до детальной росписи панциря.

Теперь эта игрушка, «побывавшая в космосе», будет делиться своими звёздными историями с посетителями парка.

Ольга Сергеева