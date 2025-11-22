В Саратове бетонные блоки рухнули на припаркованные автомобили

В микрорайоне Лесная Республика Саратова 21 ноября произошло обрушение бетонных блоков на припаркованные автомобили.

Инцидент случился около 8 утра у дома № 5 «б».

В результате были повреждены несколько автомобилей, включая «Ниссан Кашкай», два «Фольксвагена», «Газель» и ряд отечественных машин.

Очевидцы выразили опасения, что подобные случаи могут повториться на других участках из-за особенностей рельефа и конструкции укреплений. По их словам, проблема требует серьезного внимания, особенно в преддверии весеннего сезона.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Ольга Сергеева