В саратовском райцентре школьный бассейн закрылся из-за больших долгов за газ

В Пугачёве перед школьниками закрыли двери плавательного бассейна.

Причина — накопившийся долг образовательного учреждения за газоснабжение. Возмущённые родители, лишившие детей возможности для организованного летнего досуга и спорта, обратились к губернатору.

Автор письма подчёркивает, что бассейн был единственным местом оздоровления для многих, и его закрытие бьёт по интересам незащищённых детей.

Родители призывают областное правительство вмешаться и помочь погасить задолженность. Представители школы и администрации ситуацию пока не комментируют.

При этом пользователи соцсетей недоумевают, на что ушли деньги от платных посещений бассейна.

Ольга Сергеева