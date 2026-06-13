Бойцы из Саратовской области не вернулись живыми с фронтов СВО

В ходе специальной военной операции погибли бойцы из Саратовской области.
В списках не вернувшихся с фронтов значатся:
- Николай Отвагин (родился 25 октября 1977 года в Балашове).
- Дмитрий Торбин (27 лет, земляк Отвагина).
- Александр Борисов (родился 25 ноября 1992 года в посёлке Тракторный, работал механизатором).
- Дмитрий Мясников (из Пугачёвского района, подробности о его биографии не приводятся).
Специальная военная операция продолжается 5-й год. Общее число погибших на СВО россиян не разглашается.
Ольга Сергеева