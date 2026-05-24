Саратовцам ускорят замену ветхих лифтов в жилых многоэтажках

В Саратовской области заменят устаревшие лифты.

По словам главы Минстроя области Михаила Бутылкина, в рамках программы капремонта в многоквартирных домах установят новые лифты. Лифты, чей срок службы истечёт до 15 февраля 2025 года, должны соответствовать современным стандартам безопасности к 15 февраля 2030 года. Если в технической документации нет данных о сроке службы, он считается равным 25 годам с момента запуска.

Порядок замены зависит от способа накопления средств на капремонт:

Специальный счёт. Жильцы сами решают, когда и как проводить замену (через общее собрание), и несут ответственность за достаточность средств. При нехватке денег можно повысить взносы или взять целевой заём.



Общий фонд регионального оператора. Работы планируют местные власти по заявкам собственников. Фонд капремонта организует торги для выбора подрядчика, а жильцы контролируют качество и участвуют в приёмке.



При поломке лифта неисправность должны устранить в течение 24 часов — независимо от способа накопления средств.

