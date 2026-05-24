Саратовский Минздрав напомнил о правилах определения доходов медперсонала

Минздрав Саратовской области разъяснил принципы формирования зарплат медработников.
В ведомстве подчеркнули, что установленные целевые ориентиры по доходам отдельных групп сотрудников — это усреднённые показатели. Они служат ориентиром при планировании фондов оплаты труда, но не являются гарантированной суммой для каждого специалиста.
Как пояснили в Минздраве, итоговая зарплата медработника формируется индивидуально и зависит сразу от нескольких факторов:
профессионального уровня и квалификации сотрудника;
объёма выполняемых обязанностей;
трудоёмкости работы;
качества оказания медицинских услуг.
Из‑за этого фактический заработок может как превышать целевой ориентир, так и быть ниже него.
Такой подход, по мнению министерства, позволяет учитывать реальный вклад каждого специалиста в работу медучреждения и стимулирует повышение профессиональных компетенций.
