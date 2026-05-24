Саратовский Минздрав напомнил о правилах определения доходов медперсонала

Минздрав Саратовской области разъяснил принципы формирования зарплат медработников.

В ведомстве подчеркнули, что установленные целевые ориентиры по доходам отдельных групп сотрудников — это усреднённые показатели. Они служат ориентиром при планировании фондов оплаты труда, но не являются гарантированной суммой для каждого специалиста.

Как пояснили в Минздраве, итоговая зарплата медработника формируется индивидуально и зависит сразу от нескольких факторов:

профессионального уровня и квалификации сотрудника;

объёма выполняемых обязанностей;

трудоёмкости работы;

качества оказания медицинских услуг.

Из‑за этого фактический заработок может как превышать целевой ориентир, так и быть ниже него.

Такой подход, по мнению министерства, позволяет учитывать реальный вклад каждого специалиста в работу медучреждения и стимулирует повышение профессиональных компетенций.

Ольга Сергеева