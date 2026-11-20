В селе Сосновка Аткарского района продают родовое поместье.

Трёхэтажный дом площадью более 1150 кв. метров на участке в два гектара риелторы назвали «величественным замком». В особняке — 10 комнат, кухня, санузлы, закрытый бассейн, сауна и домашний кинотеатр.

На территории есть озеро с рыбой, два открытых бассейна, баня «в горах» и плодоносящий сад на 8 гектарах. Также завершается строительство зернохранилища и овощехранилища. «Поместье для тех, кто ценит пространство, независимость, природу и возможность создавать семейную историю на собственной земле», — заявили продавцы.

Недвижимость с землёй и хозяйством оценили в 58 млн рублей.