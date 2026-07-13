В саратовском СК открыли фотовыставку на тему СВО

В управлении Следственного комитета по Саратовской области начала работу экспозиция «Следственный комитет России сегодня (в условиях СВО)».

Как сообщили в ведомстве, фотовыставка посвящена деятельности сотрудников в современных условиях, включая выполнение задач в период специальной военной операции.

Торжественное открытие провёл исполняющий обязанности руководителя следственного управления Иван Михайлин. Мероприятие посетили общественники.

В СУ СК отметили, что встреча прошла в деловой обстановке и была направлена на укрепление взаимодействия ведомства с представителями общественности.

Ольга Сергеева