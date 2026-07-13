Почти 70 заявок подали саратовцы на конкурс «Родная игрушка»

Саратовцы активно включились во всероссийский конкурс поделок.

Жители Саратовской области подали 69 заявок во втором сезоне Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который проводят общество «Знание» и Движение Первых. Все проекты представлены в номинации «Идеи игр и игрушек» — это текстовые описания, эскизы и 3D-модели.

Почти 40% работ основаны на народных промыслах и традициях, треть посвящена тактильным игрушкам, а четверть рассчитана на совместные игры детей и родителей.

Теперь конкурсные идеи оценит экспертная комиссия, которая отберёт до 40 лучших. Затем жюри определит до 15 победителей. Их авторы получат поддержку наставников и смогут создать прототипы, которые представят на осенней выставке.

Приём заявок в номинациях «Прототипы» и «Готовая продукция» открыт до 14 августа. Подробности — на официальном сайте проекта.

Ольга Сергеева