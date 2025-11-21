В Саратовском технопарке три компании-резидента обеспечат 500 новых рабочих мест

В Столыпинском индустриальном парке Саратова три компании-резидента получат земельные участки с полным обеспечением инженерными сетями и дорожной инфраструктурой.

Саратовский завод специальных изделий «Звезда» планирует освоить 117 миллионов рублей на организацию производства фасадных витражей и оконных блоков. Этот проект позволит создать 35 рабочих мест.

Молочный комбинат «Сокол» инвестирует 1,6 миллиарда рублей в строительство предприятия мощностью 200 тонн продукции в сутки. Производство будет выпускать йогурты, сливки и молоко в упаковке «Тетрапак», обеспечив занятость 260 человек.

Компания «Барко Профиль» намерена производить стеновые и кровельные сэндвич-панели, вложив в проект 320 миллионов рублей и создав 250 новых рабочих мест.

Общая реализация этих проектов позволит создать в технопарке свыше 500 рабочих мест. Все резиденты индустриального парка имеют право на налоговые льготы и преференции.

Ольга Сергеева