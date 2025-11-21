В саратовском правительстве объединили два министерства

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о реорганизации регионального правительства.
Упразднены министерство по делам территориальных образований и министерство внутренней политики и общественных отношений.
На их базе создано новое ведомство — министерство внутренней региональной и муниципальной политики. Все функции и обязательства ликвидированных структур переходят к созданному органу, включая исполнение судебных решений.
Также вводится должность руководителя нового министерства, кандидатура на которую пока не названа. Ранее руководство упразднёнными министерствами осуществляли врио Александр Милованов и Денис Попонов.
Ольга Сергеева