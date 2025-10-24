В Саратовскую область после перерыва вернутся дожди и туманы в выходные

В Саратовской области в предстоящие выходные погода будет меняться.

По информации гидрометеоцентра, в субботу регион останется под влиянием антициклона — ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер.

Однако к воскресенью ситуация изменится: приближение циклона принесет в большинство районов дождь, от небольшого до умеренного. В ночные и утренние часы возможны туманы.

Температурный режим сохранится ниже климатической нормы: по ночам -4…+6°С, днем +6…+11°С. В Саратове: днем +7…+9°С.

Ветер юго-восточный и южный, с порывами до 13 м/с. На всей территории установлен 1-й класс пожарной опасности.

Наталья Мерайеф