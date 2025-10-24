В Саратовской области потребовали системного подхода при подготовке к отопсезону

Депутаты Саратовской областной Думы продолжают мониторинг за ходом отопительного сезона в своих избирательных округах, выявляя локальные проблемы и требуя от исполнителей своевременного реагирования.

В Саратове Евгений Ковалев совместно с представителями городской администрации посетил проблемный участок в Октябрьском районе, где велись работы по устранению последствий аварии.

«Ознакомились с ходом работ, обсудили сроки устранения повреждения и запуска теплотрассы. Здесь не может быть «позже» или «потом». Все службы должны работать слаженно и на опережение. Ежедневно мониторим ситуацию по домам. По тем адресам, где управляющие компании не реагируют, материалы передаем в надзорные органы. Люди должны быть услышаны, а тепло — поступить в каждый дом», — подчеркнул Ковалев.

Вместе с тем, он отметил, что многие локальные проблемы, требующие решения, были выявлены еще в летний период.

«Почему часть серьезных дефектов устраняется уже после старта отопительного сезона — вопрос к исполнителям. Такие ситуации недопустимы», — заявил Ковалев, призвав ответственнее готовиться к отопсезону.

Андрей Еремин выяснил, что причиной отсутствия тепла в домах по улице Зарубина стало повреждение на внутриквартальной теплотрассе.

«Нахожусь на связи с профильной структурой в Кировской администрации. Городская аварийно-ремонтная служба работает над устранением этого повреждения. Вместе с жителями настойчиво ожидаем качественного выполнения и скорейшего завершения работ», — подчеркнул депутат.

Дмитрий Полулях обратил внимание на ситуацию, в которой оказались жители одного из домов по улице Тельмана в Энгельсе.

«В результате аварии люди остались без отопления и горячей воды, что особенно критично, учитывая, что в доме проживает много пожилых людей. Оперативно связался с руководством управляющей компании, ответственной за содержание дома, для уточнения обстоятельств. Выяснилось, что произошел порыв трубы, обеспечивающей подачу тепла в дом. В настоящее время ведутся работы по замене поврежденных участков на новые. По заверениям специалистов, подача теплоснабжения будет восстановлена в кратчайшие сроки. Держу ситуацию на контроле», – сообщил Дмитрий Полулях.

В Ершовском, Дергачевском и Озинском районах, по словам депутата Антонины Галяшкиной, подключение к теплу жилых домов и объектов социальной сферы прошло своевременно и без сбоев.

«Задачи по подготовке к отопительному сезону были выполнены, поэтому подключение прошло своевременно и без сбоев. Однако депутатский контроль на этом не заканчивается. Продолжаю внимательно следить за качеством оказываемых услуг, состоянием инженерных сетей и оперативно решать возникающие вопросы», — сообщила Галяшкина.