В Саратовскую область приехали посылки с необычными «пассажирами» с пасеки

В регионе стартовал сезон доставки пчелиных маток.

В этом году первые посылки с живым грузом уже получили пчеловоды из Саратова, а также Ершовского и Балашовского районов. Четыре ящика с насекомыми прибыли из Московской и Тюменской областей.

Почта России обеспечивает особую осторожность при транспортировке таких необычных «пассажиров». На каждой коробке есть наклейка с надписью: «Осторожно! Живые пчелы!». Внутри посылки находятся специальные контейнеры, которые надежно закреплены, чтобы насекомые не пострадали. В одной такой емкости едет одна пчелиная матка вместе с группой из 5-10 рабочих пчел. Чтобы они не голодали в пути, в контейнер кладут специальное питание. К посылке обязательно прилагаются ветеринарные документы.

Кроме пчел, в Саратовскую область поступают также саженцы плодовых деревьев и кустарников, комнатных растений, семян и другие экопосылки.

Ольга Сергеева