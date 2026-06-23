В ДТП с грузовиком в Саратовской области пострадал 7-летний мальчик из легковушки

В городе Балаково Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

По информации региональной Госавтоинспекции, 22 июня в 09:30 утра вблизи дома № 53 на улице Коммунистической столкнулись два автомобиля: «Лада Приора» и ГАЗ-3307.

Легковым автомобилем управлял мужчина 1989 года рождения, а за рулем грузовика находился гражданин 1985 года рождения. В результате столкновения ГАЗ-3307 отлетел в сторону и врезался в столб линий электропередачи.

Травмы в этом ДТП получил 7-летний пассажир «Приоры», который был госпитализирован. Состояние ребенка и детали происшествия уточняются.

На данный момент Госавтоинспекция проводит расследование, чтобы установить, кто из водителей нарушил правила дорожного движения.

Ольга Сергеева