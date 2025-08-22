В селе Лох установили мозаичную лавочку на экотропе: Фоторепортаж с открытия

На территории памятника природы «Кудеярова пещера» в селе Лох Новобурасского района появилась уникальная мозаичная лавочка. Арт-объект создан местной художницей Инной Шумиловских при поддержке регионального министерства природных ресурсов и экологии, администрации района, Саратовского государственного университета и благотворительного фонда «Хорошие истории».

Лавочка стала частью экологической тропы протяженностью 1,2 км, которая включает такие достопримечательности как старую мельницу, пещеру Кудеяра и Симов родник.

Развитие памятников природы соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

О том, как прошло открытие арт-объекта — в фоторепортаже корреспондента «Новостей Саратова».