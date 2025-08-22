Саратовским детям и подросткам рассказали о Символах российского единства

В Саратове в Этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» для детей дошкольного и школьного возраста прошло мероприятие «Символы российского единства».

Мероприятие было организовано министерством внутренней политики и общественных отношений области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

Мероприятие открыл заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, который отметил, что Флаг, Герб и Гимн Российской Федерации – символы единства многонационального народа России, всеобщей великой истории достижений и побед, любви к своему малому краю и нашей страны.

В рамках программы мероприятия были подведены итоги конкурса сочинений и творческих работ на тему патриотизма и единства России. Ребята представили свои работы, в которых выразили свою любовь к Родине и осознание важности единства для нашей многонациональной страны. Выставка творческих работ, представленных на конкурс, привлекла внимание не только детей, но и их родителей, создавая атмосферу гордости за свою страну.

Лучшие работы дошкольников и школьников, а также их преподавателей были отмечены дипломами и благодарственными письмами министерства внутренней политики и общественных отношений области.

Для детей также были организованы мастер-классы по изготовлению символов российского единства, где дети смогли своими руками создать уникальные поделки, а также викторина на знание истории России, которая позволила проверить и углубить знания участников о важнейших событиях и личностях нашей страны.

Ярким дополнением к программе мероприятия стали концертные номера, представленные Театром современного танца «Апрель» Саратовского областного дома работников искусства.

Мероприятие «Символы российского единства» стало важным шагом в воспитании патриотизма у подрастающего поколения и укреплении чувства единства среди молодежи.

Организаторы выражают благодарность всем участникам и гостям за активное участие и поддержку, а педагогам и родителей за воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и любви к Родине.