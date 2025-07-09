В селе Садовка открылся новый ФАП для 1500 жителей

Современный модульный фельдшерско-акушерский пункт в Балтайском районе начал работу после получения лицензии. ФАП построен по нацпроекту «Здравоохранение», заменив устаревшее здание.

Что изменилось:

Жители 1,5 тыс. человек теперь получают помощь в комфортных условиях;

Пункт оснащён по стандартам первичного звена;

Подключён к единой цифровой системе медучреждений области.



Это третий новый ФАП в районе за последнее время (после сёл Барнуковка и Сосновка). До конца 2025 года в регионе откроют ещё 12 таких объектов.

Программа реализуется в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».