В Петровске открывается обновлённая картинная галерея после реставрации

Историческое здание духовного училища начала XX века в Петровске, признанное объектом культурного наследия, возрождено благодаря нацпроектам «Культура» и «Семья». На реставрацию и оснащение направлено 12 млн рублей.
Что изменилось:
- Бережно восстановлены оригинальные архитектурные элементы;
- Установлены современные системы освещения и подвеса картин;
- Появились интерактивные витрины для экспонатов;
- В православном зале добавлена голографическая пирамида для погружения в историю.
Жемчужины коллекции:
- Уникальные артефакты из храмов Петровского уезда;
- Евангелие Петра I — дар основателя городу.
Торжественное открытие состоится в сентябре 2025 года. Галерея станет центром притяжения для ценителей искусства и истории Саратовского Поволжья.