В Петровске открывается обновлённая картинная галерея после реставрации

Историческое здание духовного училища начала XX века в Петровске, признанное объектом культурного наследия, возрождено благодаря нацпроектам «Культура» и «Семья». На реставрацию и оснащение направлено 12 млн рублей.

Что изменилось:

Бережно восстановлены оригинальные архитектурные элементы;

Установлены современные системы освещения и подвеса картин;

Появились интерактивные витрины для экспонатов;

В православном зале добавлена голографическая пирамида для погружения в историю.

Жемчужины коллекции:

Уникальные артефакты из храмов Петровского уезда;

Евангелие Петра I — дар основателя городу.

Торжественное открытие состоится в сентябре 2025 года. Галерея станет центром притяжения для ценителей искусства и истории Саратовского Поволжья.