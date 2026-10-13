В сентябре жители лишь 15 районов Саратовской области своевременно оплатили вывоз мусора

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» продолжают мониторинг и анализ платежной дисциплины среди жителей региона. По итогам сентября лишь 15 районов региона показали оплату услуги по обращению с ТКО 100% и выше.

Таким образом, потребители из большинства районов области продолжают копить долги за коммунальную услугу.

Согласно данным по начислениям и оплатам среди собственников квартир и индивидуальных жилых домов наилучший уровень собираемости зафиксирован в Ивантеевском районе – 104%. Также среди лидеров Гагаринский и Ершовский районы (103% и 102%).

Самыми недисциплинированными абонентами стали жители Балтайского и Дергачевского районов (82% и 88%). Кроме этого, в антилидерах потребители из Александрово-Гайского (91%), Лысогорского (91%) и Воскресенского (94%) районов.

Максимальные суммы задолженности в пересчете на месяцы работы регионального оператора по-прежнему фиксируются в Ровенском районе – 10 месяцев фактически бесплатного вывоза ТКО. Аналогичная ситуация в Новоузенском, Александрово-Гайском районах — по 8 месяцев фактически бесплатного оказания коммунальной услуги.

Саратовский регоператор неоднократно призывал всех абонентов ответственно относиться к обязанности своевременно оплачивать коммунальные услуги, поскольку это отражается на возможности развития инфраструктуры по обращению с ТКО. В частности, соблюдение платежной дисциплины напрямую влияет на возможность покупки ГСМ, своевременного ремонта и обновления парка спецтехники мусоровывозящих компаний. Особенно остро вопрос собираемости стоит в условиях недостаточности средств на транспортирование ТКО в едином тарифе регоператора.

Напоминаем, проверить наличие задолженности и произвести оплату можно в личном кабинете на сайте Саратовского филиала «Ситиматик» по ссылке: https://citymatic64.aisgorod.ru/. Дополнительную информацию о порядке начислений за услугу по обращению с ТКО можно получить по тел.: 8 (8452) 69-45-45.