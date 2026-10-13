Панков: В Госдуме рассматривается исполнение бюджета за 2025 год

Сегодня в Госдуме рассматривается исполнение федерального бюджета за 2025 год. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

«Важно подвести итоги и оценить эффективность использования каждого рубля бюджетных средств. Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от министерств и ведомств не допускать занижения целевых показателей в течение года. Также он предложил проработать все отклонения при исполнении бюджета и направить их Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину», — отметил Николай Панков.

Также, по словам депутата, при обсуждении были подняты важные вопросы, которые ему задавали жители районов Балашовского округа. В частности, Ртищево, Турков, Романовки.

«Это, прежде всего, утилизация земли при строительстве тех или иных объектов. Чтобы утилизировать землю от строительства, надо ее везти в Саратов, на утилизационные площадки, платить за это деньги. И это превращалось фактически в фикцию или в выуживание денег у муниципалитета», — считает Панков.

Строительство социальных объектов, в частности, школ, становится дороже и из-за того, что в проектах предусматривается ширина коридоров в 6 метров и высокие потолки. Это дополнительные расходы на отопление, на строительство. Были подняты и проблемы не вовремя сданных объектов здравоохранения, когда нарушаются графики поставки фельдшерско-акушерских пунктов.

Как подчеркнул Николай Панков, все вопросы он будет рассматривать в рамках комитета Госдумы при исполнении бюджетов, которые принимаются, в том числе, в субъектах Российской Федерации. Задача — как можно быстрее достроить объекты, возводимые на федеральные средства.