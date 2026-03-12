В СФР рассказали, как пересчитывают пенсию при переезде в другой регион

Саратовцам объяснили, как изменится пенсия после смены места жительства.

Жители Саратовской области, планирующие переезд за пределы региона, смогут получить пенсию с учетом новых региональных коэффициентов. В региональном отделении Социального фонда России (СФР) разъяснили порядок действий для тех, кто переезжает в пределах страны.

Главное правило: после переезда размер пенсионного обеспечения подлежит обязательному пересмотру. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган СФР по адресу фактического пребывания. Специалисты фонда скорректируют сумму выплаты с учетом прожиточного минимума, установленного в новом субъекте РФ.

Кроме того, если регион переезда относится к территориям с особыми климатическими условиями (например, районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности), к пенсии будут применены повышенные районные коэффициенты и надбавки.

Перерасчет производится на основании личного заявления. Подать его можно тремя способами: при личном визите в клиентскую службу СФР, через многофункциональный центр (МФЦ) или дистанционно — с помощью портала Госуслуг (для изменения именно адреса доставки).

Само решение о перерасчете выносится достаточно оперативно: на это отводится не более пяти рабочих дней с момента регистрации.

Ольга Сергеева