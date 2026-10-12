В «СГЭТ» снова новое руководство

Михаил Аверин возглавил «Саратовгорэлектротранс».

По данным ЕГРЮЛ, пост генерального директора ООО «Саратовгорэлектротранс» занял Михаил Аверин. Запись о новом руководителе внесена в реестр 9 октября.

Компания, зарегистрированная правительством области в 2022 году, является концессионером модернизации трамвайной системы Саратова и заказчиком ряда работ.

С весны 2024 года по осень 2026 года «СГЭТ» руководил Николай Токарев, которого в начале октября сменил Дмитрий Умершев. Где ранее работал Аверин, не уточняется — известно лишь, что полный тёзка нового гендиректора возглавлял МУ «Капитальное строительство».