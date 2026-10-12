Саратовские ветеринары области спасли птицу из Средиземноморья

В Ровенскую районную ветстанцию принесли необычного пациента — золотистую щурку, редкую для наших широт птицу с ярким оперением.

Обычно она обитает в Средиземноморье, на Балканах и в Причерноморье, но во время миграций из-за штормов сбивается с курса и залетает далеко на север.

Осмотр показал истощение и обезвоживание: птица ослабла от долгого перелёта и стресса. Ветеринары поместили её в клетку, назначили тёплое содержание и сухую смесь из насекомых.

Если восстановление пройдёт успешно, окрепшую щурку выпустят на волю.