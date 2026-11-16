В Энгельсе назначен главный по благоустройству Дворцов

В администрации Энгельсского района Сергей Дворцов возглавил комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

Об этом сообщил глава района Максим Леонов. Дворцов ранее руководил структурами по ЖКХ и дорожному хозяйству в районной администрации, служил в органах внутренних дел.

Комитет создан этой осенью после разделения прежнего комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи на два — второй возглавляет Виталий Карпов. Также новый руководитель назначен в МУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» — им стал Сергей Жуков.