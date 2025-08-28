В школах Саратова за парты сядут почти 99 тысяч учеников

На августовском педагогическом форуме в Саратове обсудили планы на новый учебный год, в который отправятся почти 99 тысяч учеников. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев в своём телеграм-канале.

Важной целью является дать каждому ребенку возможность раскрыть таланты, обеспечив качественное образование в комфортных условиях.

Для этого предстоит решить ряд задач: перевести школы на односменный режим, улучшить питание, устранить нехватку педагогов и обновить материально-техническую базу. Поддержка федерального центра, в частности, Председателя Госдумы Вячеслава Володина, уже помогает реализовывать важные проекты, такие как ремонт школьных дворов.

Учителям и воспитаникам пожелали вдохновения и успехов в новом году. Форум был назван ключевой площадкой для профессионального диалога, где рождаются идеи для повышения качества образования.