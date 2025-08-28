За сутки в Саратовской области горели три квартиры и сено

За прошедшие сутки в Саратовской области пожарные подразделения МЧС России ликвидировали 16 пожаров. 11 из случаев связаны с горением мусора и сухой растительности. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Крупные происшествия были зафиксированы в ряде населенных пунктов. В селе Александров Гай пожар произошел в квартире одноэтажного жилого дома, где огнем было повреждено 98 квадратных метров. На месте работали два пожарных расчета. В селе Перелюб полностью уничтожены тюки сена и деревянная надворная постройка на площади 50 квадратных метров, для тушения которых также потребовалось два расчета.

Несколько возгораний произошло в Саратове. На улице Перспективной пожарным пришлось тушить квартиру на пятом этаже пятиэтажного дома, где горело 12 квадратных метров; на месте работали три единицы техники. На улице Навашина огнем был поврежден расселенный пятиэтажный дом, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Еще один небольшой пожар, на одном квадратном метре в квартире на втором этаже девятиэтажки, был оперативно ликвидирован на улице Чернышевского.