В школах Саратовской области появилось 182 будущих учителя-целевика

В Саратовской области 182 студента подписали договоры о целевом обучении по педагогическим специальностям.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Целевое обучение предполагает, что выпускники будут работать в школах или других образовательных учреждениях того муниципалитета, с которым заключено соглашение. Среди самых востребованных направлений — русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, иностранные языки, а также преподавание в начальных классах.

Губернатор призвал районы активнее привлекать абитуриентов к этой программе, особенно в тех территориях, где наблюдается нехватка педагогических кадров.