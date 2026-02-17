В школах Саратовской области с 5-го класса вводят предмет ДНКР

Министерство просвещения России утвердило новые сроки введения учебного предмета «Духовно-нравственная культура России».

Изначально планировалось, что дисциплина появится в расписании 5–7-х классов уже с 2026/27 учебного года, однако принято решение о поэтапном внедрении.

Согласно скорректированному графику, в следующем учебном году ДНКР будут изучать только пятиклассники. Ученики 6 и 7 классов приступят к освоению курса на год позже — с 1 сентября 2027 года. Новый предмет призван сформировать у школьников мировоззрение, опирающееся на традиционные российские ценности. В программу включено знакомство с биографиями выдающихся государственных деятелей, ученых, военачальников, а также героев специальной военной операции. Для педагогов разработают специальные программы повышения квалификации.

Кроме того, меняется нагрузка по иностранному языку. С 1 сентября 2026 года пятиклассники будут изучать его два часа в неделю вместо трех. Спустя год аналогичное сокращение коснется 6 и 7 классов. В ведомстве подчеркнули, что иностранный язык остается обязательным предметом школьной программы.

Ольга Сергеева