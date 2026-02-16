Саратовская область наращивает аграрный экспорт в Китай

Саратовская область нарастила экспорт растениеводческой продукции в Поднебесную.

В 2025 году регион существенно увеличил поставки растительной продукции на китайский рынок. По данным Россельхознадзора, объем отгруженных товаров вырос с 20 до 25 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом.

Основной драйвер — свекловичный жом: его отгрузки увеличились с 17 до 20 тыс. тонн. Кроме того, саратовские аграрии впервые отправили в Китай 4,6 тыс. тонн шлифованного пшена и первую партию соевого масла (43 тонны). В ведомстве отметили, что помимо количественного роста удалось значительно расширить ассортимент экспортируемой продукции.

Ольга Сергеева