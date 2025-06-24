В школах Саратовской области утверждены единые требования для 11 ключевых предметов

Стало известно, что минпросвещения РФ установило единые образовательные стандарты для обязательных дисциплин.

С 1 сентября унифицируются программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии, ОБЖ и др. (всего 11 предметов). Для углублённого уровня школы сохранят автономию. Новые правила включают синхронизацию с ОГЭ/ЕГЭ и нормирование контрольных работ.

Реформа направлена на обеспечение единого образовательного пространства при сохранении гибкости для профильных программ.

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