В Штабе общественной поддержки состоялось заседание Женского клуба, которое стало важной площадкой для обсуждения насущных вопросов, волнующих семьи участников специальной военной операции. Организовано мероприятие было при активном участии и поддержки регионального координатора проекта «Женское движение Единой России», депутата Саратовской областной Думы Марии Усовой. В мероприятие приняли участие родственники участников СВО, активисты «Женского движения», участницы проекта «Жены Героев».

«Жены и сестры участников специальной военной операции смогли поделиться своими переживаниями и получить поддержку. В центре внимания были темы психологической устойчивости, сохранения внутреннего равновесия и поддержания семейного очага в непростое время. Встреча прошла в формате открытого диалога и, оказалась полезной для всех присутствующих.

Эта инициатива является частью масштабной работы партийного проекта «Женское движение Единой России», который объединяет активных женщин из разных сфер деятельности. Женское движение занимается разработкой и реализацией социальных, гуманитарных и культурных проектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Заводском районе Светлана Зарьянцева.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции, а также реализация народной программы приоритетное направление работы «Единой России».