Передвижной музей СВО побывал в детском центре «Дубки»

В детском оздоровительном центре «Дубки» развернулась передвижная выставка Саратовского отделения Ассоциации Героев России. Экспозиция включила:
- Подлинные элементы экипировки и вооружения российских бойцов;
- Трофейные образцы техники противника;
- Интерактивные зоны, где дети могли примерить снаряжение и сделать фото.
-Такие выставки показывают подрастающему поколению правду о героях СВО. Мы проводим уроки мужества, армейские марафоны и сборы, чтобы воспитать уважение к защитникам страны,
— подчеркнул замминистра образования Михаил Попов.
Выставка — часть системной работы с молодёжью, включающей сбор гуманитарной помощи и патриотические проекты.