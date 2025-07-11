Передвижной музей СВО побывал в детском центре «Дубки»

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Новости Саратова
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В детском оздоровительном центре «Дубки» развернулась передвижная выставка Саратовского отделения Ассоциации Героев России. Экспозиция включила:

  • Подлинные элементы экипировки и вооружения российских бойцов;
  • Трофейные образцы техники противника;
  • Интерактивные зоны, где дети могли примерить снаряжение и сделать фото.

-Такие выставки показывают подрастающему поколению правду о героях СВО. Мы проводим уроки мужества, армейские марафоны и сборы, чтобы воспитать уважение к защитникам страны,
— подчеркнул замминистра образования Михаил Попов.

Выставка — часть системной работы с молодёжью, включающей сбор гуманитарной помощи и патриотические проекты.