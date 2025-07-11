Передвижной музей СВО побывал в детском центре «Дубки»

В детском оздоровительном центре «Дубки» развернулась передвижная выставка Саратовского отделения Ассоциации Героев России. Экспозиция включила:

Подлинные элементы экипировки и вооружения российских бойцов;

Трофейные образцы техники противника;

Интерактивные зоны, где дети могли примерить снаряжение и сделать фото.

-Такие выставки показывают подрастающему поколению правду о героях СВО. Мы проводим уроки мужества, армейские марафоны и сборы, чтобы воспитать уважение к защитникам страны,

— подчеркнул замминистра образования Михаил Попов.

Выставка — часть системной работы с молодёжью, включающей сбор гуманитарной помощи и патриотические проекты.