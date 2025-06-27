В сквере «Территория Детства» прошло мероприятие «Споëмте, друзья!»

В сквере «Территория Детства» активом и при поддержке местного координатора партийного проекта «Женское движение Единой России» Татьяны Тихоновой и женсоветом, в рамках работы Женского клуба было организовано совместное мероприятие для жителей Ленинского района «Споëмте, друзья!».

Даже дождь не помешал проведению мероприятия! Все желающие с удовольствием скрылись под крышей гостеприимного Центра детского творчества, чтобы окунуться в мир песен, которые когда-то пели мамы и бабушки. С первыми звуками баяна камерный зал наполнился особым чувством душевного тепла. Николай Николаевич Урядов, концертмейстер Центра, к приятному удивлению собравшихся, исполнял все музыкальные заявки.

Русские народные песни, песни 60-х, 70-х годов объединили людей в этот вечер, а Алла Васильевна Горбач, режиссёр Центра детского творчества, стала вдохновителем этого единения. Прекрасное настроение, откровенный разговор, добрые воспоминания затронули не только ностальгические нотки души, но и послужили поводом для организации новых подобных встреч.

Музыкальный вечер «Споёмте, друзья!» стал незабываемым и согревающим сердца!», рассказала Татьяна Тихонова.