После завершения всех отборочных этапов утвержден список финалистов региональной программы «Наши герои».

Итоги подвели сегодня на заседании общественного совета, — сообщил губернатор Роман Басаргин.

На программу профессиональной переподготовки уже зачислены 50 участников и ветеранов специальной военной операции. Еще 20 человек — действующие военнослужащие. Они внесены в резерв программы и смогут приступить к обучению после выполнения боевых задач.

— Все участники проекта — достойные люди и только укрепят органы власти и компании, в которых будут трудоустроены. Они уже доказали свою верность стране и соотечественникам. Как говорит наш Президент Владимир Путин: «Те, кто Родину защищают, — элита и золотой фонд государства». У наших защитников есть огромное желание продолжать работать на благо Родины. И наш долг — предоставить им такую возможность. Впереди их ждет практический этап. В рамках его прохождения за каждым участником будет закреплен наставник. Очень важно учитывать пожелания самих бойцов. Военнослужащему близка патриотическая тематика — подбирать соответствующие направления, есть идеи по совершенствованию социальной сферы или образования — давать возможность для их реализации. Каждый за время обучения и стажировки должен получить полезные практические знания и навыки, которые впоследствии сможет применять в работе, — отметил глава региона.