В следующем году Саратов получит 1 млрд рублей на обновление коммуникаций

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о продолжении региональной программы по модернизации сетей водоканала в Саратове.

В своих социальных сетях Бусаргин привел адреса участков, где масштабные работы уже выполнены. Таких участков 15.

«Подрядные организации продолжают работать на оставшихся 13 объектах», — подчеркнул губернатор.

Напомним, в рамках текущего этапа масштабной инфраструктурной программы будет реконструировано около 30 км сетей водоканала в Саратове.

Также предусмотрены дополнительные средства – порядка 1 млрд — на продолжение работ в 2027 году.