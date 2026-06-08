В Соцфонде ждут от саратовцев заявления на новую налоговую выплату для семей

С 1 июня в Саратовской области начался прием заявлений на ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми, уплатившими НДФЛ за 2025 год.

Для получения поддержки необходимо, чтобы в семье было двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно), родители имели официальные доходы, а доход семьи не превышал 22 344 рубля на человека.

Заявления принимаются через портал госуслуг, клиентские службы Отделения СФР или МФЦ до 1 октября. В случае одобрения, НДФЛ пересчитывается по ставке 6%, и разница возвращается единовременным платежом. Решение о выплате принимается в течение 10 рабочих дней, а средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после одобрения.

Ольга Сергеева