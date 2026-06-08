На СВО погиб ефрейтор Иван Берко из Саратовской области

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и в приграничных российских регионах погибли еще пять бойцов из Саратовской области.

Это Андрей Афонин и Станислав Веденин из Балаковского района, Иван Берко из Вольского, Иван Чичкан из Новоузенского и Сергей Зевякин из Краснокутского. Информация о гибели бойцов была подтверждена местными администрациями.

В официальном некрологе говорится, что Андрей Афонин родился 14 апреля 1971 года в селе Новописцово Ивановской области. Он окончил профессиональное училище №38 по специальности «автослесарь». Погиб в бою 23 сентября 2025 года. Прощание с ним состоится 9 июня.

Станислав Веденин родился 14 августа 1998 года в городе Балаково. Он пал в бою 18 марта 2025 года, и его похороны также запланированы на 9 июня.

Иван Берко служил на СВО в звании ефрейтора и был старшим стрелком. Его похороны прошли сегодня в Вольске.

Биографии Ивана Чичкана и Сергея Зевякина не были озвучены местными властями.

Ранее сообщалось о гибели четырех других бойцов из Саратовской области: Владимира Панкова, Евгения Тычинского, Игоря Филоновского и Саида Мухамбетова.

Отметим, что в Саратовской области активно реализуются меры поддержки для участников СВО и их семей. В 2025 году на эти цели было выделено более 20 миллиардов рублей, и в следующем году планируется направить такую же сумму. В регионе действует более 30 мер поддержки, включая бесплатные физкультурно-оздоровительные услуги и единовременные выплаты на газификацию домов.

Кроме того, в Саратове функционирует центр реабилитации для участников СВО, который стал востребованным не только среди местных жителей, но и из других регионов.

Ольга Сергеева