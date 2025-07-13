В Солнечном-2 напротив «Вкусно — и точка» подбили курьера на электросамокате

Курьер на электросамокате пострадал в ДТП в Саратове.

В субботу 12 июля в микрорайоне Солнечный-2 произошло столкновение автомобиля с электросамокатом. Авария случилась в 15:40 на улице Тархова возле кафе «Вкусно – и точка».

36-летний водитель «Лады Весты» сбил 30-летнего райдера. Пострадавшего с травмами госпитализировали. Судя по розовому рюкзаку и самокату на фото с места происшествия, пострадавший работал курьером по доставке еды.

Обстоятельства ДТП выясняются. Полиция устанавливает, кто из участников движения нарушил правила.

Напомним, это уже не первое подобное происшествие в городе — ранее в Саратове фиксировались случаи наездов на пользователей средств индивидуальной мобильности.