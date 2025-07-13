Участники стартов «Покорители Волги» за полтора часа доплыли из Энгельса в Саратов

Саратовцы покорили волжские дистанции.

13 июля в акватории Волги прошёл ежегодный заплыв с дистанциями от 500 м до 6,5 км. Старт мероприятию дали глава Энгельса Максим Леонов и министр спорта Олег Дубовенко.

Более 50 спортсменов преодолели основную 6,5-километровую трассу от энгельсского пляжа до саратовской набережной. Победителями стали Антон Спиридонов (мужчины) и Анастасия Бекетова (женщины), показавшие время около 1,5 часов.

Для участников разных возрастов и подготовки организаторы предусмотрели дистанции 1, 4 и 6,5 км, а для детей — 500-метровый заплыв. Полные результаты опубликованы в Telegram-канале клуба Max Pace.

Мероприятие вдохновило многих зрителей на занятия плаванием и здоровый образ жизни.