В Солнечном Саратова крупный пожар охватил гаражи

Вечером 25 ноября в Саратове случился масштабный пожар на территории гаражно-строительного кооператива «Березка», расположенного на улице Зыбина.

Сообщение о возгорании поступило в службы спасения в 20:37.

По информации Главного управления МЧС по региону, огнем был охвачен гаражный бокс, состоящий из четырех секций. Площадь, охваченная огнем, составила 96 квадратных метров.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на место происшествия были направлены три пожарных расчета. По предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал.

Ольга Сергеева