Саратов получит 2,8 миллиарда рублей на новые трехсекционные трамваи

На заседании 27 ноября депутаты Саратовской областной Думы рассмотрят проект поправок в региональный бюджет.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, планируемые изменения предусматривают финансирование закупки нового трамвайного подвижного состава для областного центра.

Благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в бюджет будет заложено 2,8 млрд рублей на приобретение 16 трёхсекционных трамваев. Эта техника предназначена для обслуживания самого протяженного и популярного у пассажиров маршрута № 3.

«Обновление подвижного состава позволит параллельно с реконструкцией всей инфраструктуры обеспечить комплексную модернизацию, как было и на других маршрутах», — отметил Бусаргин.

Губернатор также поручил министерству транспорта организовать постоянное взаимодействие с производителем для формирования графика поставок после выделения финансирования. Это необходимо для синхронизации поставок новых трамваев со сроками реконструкционных работ на маршруте.

Ольга Сергеева