Врачи сосудистого центра Энгельса спасли жизни 10 тысячам пациентов

В сосудистом центре Энгельса провели более 10 тысяч высокотехнологичных операций.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Центр открыли в 2023 году, он обслуживает более 500 тысяч человек. Здесь установили современный ангиограф — рентгеновский аппарат для сложных операций при инфарктах и инсультах. В этом году в центре начали выполнять ещё один вид операций — имплантацию кардиостимуляторов.

По словам губернатора, за время работы центра врачи спасли более 10 тысяч жизней.

Параллельно в больнице отремонтировали технические помещения лечебного корпуса, заменили лифты и закупили новое оборудование для отделения медицинской реабилитации. Работу по обновлению больницы власти планируют продолжить.

Ольга Сергеева