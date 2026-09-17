Врачи сосудистого центра Энгельса спасли жизни 10 тысячам пациентов

В сосудистом центре Энгельса провели более 10 тысяч высокотехнологичных операций.
Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Центр открыли в 2023 году, он обслуживает более 500 тысяч человек. Здесь установили современный ангиограф — рентгеновский аппарат для сложных операций при инфарктах и инсультах. В этом году в центре начали выполнять ещё один вид операций — имплантацию кардиостимуляторов.
По словам губернатора, за время работы центра врачи спасли более 10 тысяч жизней.
Параллельно в больнице отремонтировали технические помещения лечебного корпуса, заменили лифты и закупили новое оборудование для отделения медицинской реабилитации. Работу по обновлению больницы власти планируют продолжить.
Ольга Сергеева