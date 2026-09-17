Учёные из Африки приехали в саратовский вуз учить русский язык

В Саратов прибыла делегация из 32 граждан стран Африки для повышения квалификации.

Об этом сообщает пресс-служба СГУ им. Чернышевского.

Среди гостей — граждане Анголы, Зимбабве, Мали, Намибии, Танзании, Уганды и Южно-Африканской Республики. Все они являются сотрудниками образовательных и научных организаций.

Иностранцы прибыли осваивать дополнительные профессиональные программы повышения квалификации по двум направлениям: химия и русский язык.

Отмечается, что проект «Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки» реализуется по указу президента Владимира Путина. Его целью стало укрепление позиций страны в мировом гуманитарном пространстве и русского языка как языка международного общения. С 2023 года оператором программы выступает РХТУ имени Д. И. Менделеева, а в этом году партнёром проекта стал СГУ имени Н. Г. Чернышевского.

В день приезда для гостей провели экскурсию по университетскому городку, а уже на следующий день начались занятия. Программа по химии включает несколько модулей, знакомящих слушателей с Институтом химии СГУ, и предусматривает выездные занятия на предприятиях и в научных организациях региона. Курсы по русскому языку ведут преподаватели Института филологии и журналистики и Института довузовского образования.

Ольга Сергеева