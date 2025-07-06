В Советском районе открыт мемориал героям-землякам

В парке имени Г.С. Лузянина в рабочем посёлке Степное Советского района открыт мемориал в честь героев-земляков, участников специальной военной операции и локальных войн.

Инициатором создания мемориала стал Владимир Перков, председатель районного Совета ветеранов и дедушка Героя России Никиты Перкова, участника СВО, погибшего в марте 2022 года.

Идея была поддержана администрацией района, депутатами и местными жителями, — сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.