В специальной военной операции погибли еще несколько жителей саратовского региона

В ходе специальной военной операции погибли ещё несколько жителей Саратовской области.

О потерях сообщили администрации ряда районов.

В Озинском районе объявили о смерти Павла Дышекова. В Ершовском районе, в селе Перекопное, пройдёт прощание с Дмитрием Костюхиным. В Балашовском районе погиб 53-летний Сергей Хныкин. По данным местной администрации, он «пал смертью храбрых при выполнении боевых задач».

Также мэрия Саратова подтвердила гибель четырёх горожан: Романа Авдонина, Сергея Митрошина, Дмитрия Лукьянова и Антона Дорошенко.

Общее число погибших на фронте россиян не разглашается, составляя гостайну.

Ольга Сергеева