Священник Горбик развеял три мифа о крещенских купаниях: грехи не смывают водой

Саратовский священник Никита Горбик в своём обращении развеял ключевые заблуждения о крещенских купаниях.

Батюшка подчеркнул, что погружение в купель водоема не является церковным таинством.

Он выделил три основных мифа:

Купание — это обязательная религиозная традиция. На самом деле это народный обычай, не обязательный для верующих.

Вода смывает грехи. Священник напомнил, что грехи отпускаются только через искреннее раскаяние и исповедь, а не через физические действия.

Моржевание раз в год полезно для здоровья. Это опасное заблуждение, игнорирующее медицинские риски.

Особенно он предостерег от вовлечения в купания детей, чей организм не готов к таким нагрузкам, и призвал верующих в праздник сосредоточиться на посещении богослужения, а не на «зимнем экстриме».

Ольга Сергеева