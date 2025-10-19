В спецоперации геройски погиб боец Барсученко Михаил из Саратова

В ходе специальной военной операции погиб саратовец Михаил Барсученко.

Информацию о его гибели распространила администрация города.

Губернатор области Роман Бусаргин в своем обращении выразил семье и друзьям военнослужащего слова поддержки. Он подчеркнул, что имя Михаила Барсученко будет сохранено в памяти, а его героический поступок станет образцом для молодежи.

Мэр Саратова Михаил Исаев также отметил, что их земляк пал, выполняя долг по защите Отечества.

СВО идет 4-й год. Общее число погибших на фронте российских военных засекречено.

Ольга Сергеева